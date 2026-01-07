Hatay Arsuz'ta Zincirleme Kaza: 5 Araç, 11 Yaralı (1'i Ağır)

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:27
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 19:35
Kaza Özeti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı ve 1'i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Kaza Yeri ve Taraflar

Edinilen bilgilere göre, kaza Arpaderesi Mahallesi İskenderun-Arsuz yolu üzerinde yaşandı. Olayda bir tır, servis ve üç otomobil çarpıştı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ulaşım ve Güvenlik Önlemleri

Polis ekipleri, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda güvenlik önlemleri aldı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

