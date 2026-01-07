Bursa Nilüfer'de Otomobil Bataklığa Saplandı: Sürücü Son Anda Kurtuldu

Nilüfer Hasanorganize Sanayi Yolu'nda yol çalışması nedeniyle oluşan çamura giren otomobil yarıya kadar gömüldü; sürücü kendi imkanlarıyla kurtarıldı, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 19:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 19:58
Hasanorganize Sanayi Yolu'ndaki çamur tuzağı araçta maddi hasara yol açtı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yol çalışması nedeniyle oluşan çamurun yolun bir bölümünü kaplaması sonucu bir otomobil bataklığa saplandı. Araç, kısa sürede yarıya kadar çamura gömüldü.

Olay, Hasanorganize Sanayi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çamuru fark edemeyen sürücü aracın kontrolünü kaybederek bataklığa saplandı. Araçta bulunan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak son anda kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, bataklığa saplanan otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar

Yetkililer ve olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor; bölgedeki yol çalışmalarının neden olduğu risklere karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.

