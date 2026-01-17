Gaziantep Jandarmadan Öğrencilere Sosyal Medya Güvenlik Eğitimi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asım Kökoğlu Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilere sosyal medya güvenliği eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:27
Gaziantep Jandarmadan Öğrencilere Sosyal Medya Güvenlik Eğitimi

Gaziantep Jandarmadan Öğrencilere Sosyal Medya Güvenlik Eğitimi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil İlçesi Asım Kökoğlu Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilere sosyal medya kullanımı hakkında kapsamlı bir eğitim verdi.

Eğitimde Ele Alınan Konular

Eğitim sırasında siber zorbalık, siber farkındalık, yatırım dolandırıcılığı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar gibi kritik konulara değinildi. Katılımcılara güvenli dijital davranışlar ve risklerden korunma yöntemleri aktarıldı.

Eğitimin ardından öğrencilere bilgilendirici materyaller olarak Jandarma dergisi ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE SOSYAL MEDYA GÜVENLİK EĞİTİMİ

JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE SOSYAL MEDYA GÜVENLİK EĞİTİMİ

JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE SOSYAL MEDYA GÜVENLİK EĞİTİMİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli’de teşhis konulamayan hastalık: 18 yaşındaki Dilara Gezgin hayatını kaybetti
2
Kozan Ülkü Ocakları Orkun Özeller'e Parkta Konuşma İzni Vermedi
3
Eskişehir Sultandere'de Asayiş ve Trafik Denetimi: 502 Şahıs, 38 bin 610 TL Ceza
4
Mardin'de Karne Sevinci Yarıda Kaldı: Buz Kırıldı, İki Çocuk Hayatını Kaybetti
5
Manisa’da Aranan Şüpheliden A4 Kağıda Emdirilmiş 2 bin 500 İçimlik Uç Bonzai Ele Geçirildi
6
Hatay'da CHP mitinginde tütsü düştü: Yaşlı kadın yanma tehlikesi atlattı
7
Kayseri'de Erciyes'te Kış Lastiği Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları