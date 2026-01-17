Gaziantep Jandarmadan Öğrencilere Sosyal Medya Güvenlik Eğitimi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil İlçesi Asım Kökoğlu Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilere sosyal medya kullanımı hakkında kapsamlı bir eğitim verdi.

Eğitimde Ele Alınan Konular

Eğitim sırasında siber zorbalık, siber farkındalık, yatırım dolandırıcılığı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar gibi kritik konulara değinildi. Katılımcılara güvenli dijital davranışlar ve risklerden korunma yöntemleri aktarıldı.

Eğitimin ardından öğrencilere bilgilendirici materyaller olarak Jandarma dergisi ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

