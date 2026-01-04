DOLAR
Gaziantep Karkamış'ta Park Halindeki Opel Kundaklandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sabah saatlerinde park halindeki Opel marka otomobil, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı; itfaiye müdahale etti, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:17
Olayın Detayları

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sabah saatlerinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir araç kundaklandı.

İddiaya göre, park halindeki Opel marka otomobile yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü.

Can kaybı olmazken, söz konusu otomobil kullanılamaz hale geldi ve büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

