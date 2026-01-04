Gaziantep Karkamış'ta Park Halindeki Opel Kundaklandı

Olayın Detayları

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sabah saatlerinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir araç kundaklandı.

İddiaya göre, park halindeki Opel marka otomobile yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü.

Can kaybı olmazken, söz konusu otomobil kullanılamaz hale geldi ve büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

