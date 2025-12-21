Gaziantep'te 12 yıl 6 ay hapisle aranan dolandırıcı yakalandı

Gaziantep'te bilişim yoluyla dolandırıcılık başta olmak üzere 5 suçtan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.K., jandarma tarafından Şahinbey'de yakalandı ve tutuklandı.