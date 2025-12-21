DOLAR
Gaziantep'te 12 yıl 6 ay hapisle aranan dolandırıcı yakalandı

Gaziantep'te bilişim yoluyla dolandırıcılık başta olmak üzere 5 suçtan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.K., jandarma tarafından Şahinbey'de yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:32
Jandarma ekipleri operasyonla yakaladı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Şahinbey ilçesinde aranan şahıs yakalandı.

Hakkında bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.K., jandarma ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

