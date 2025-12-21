Gaziantep'te 12 yıl 6 ay hapisle aranan dolandırıcı yakalandı
Jandarma ekipleri operasyonla yakaladı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Şahinbey ilçesinde aranan şahıs yakalandı.
Hakkında bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.K., jandarma ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı.
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
