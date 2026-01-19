Gaziantep'te 198 Gram Kokain Ele Geçirildi: 2 Tutuklama

Gaziantep'te 198 Gram Kokain Ele Geçirildi
Emniyet ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordineli operasyon
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 198 gram kokain ele geçirildi, operasyonla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dedektör köpekle belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda 198 gram kokain ve 1 adet hassas terazi bulundu.
Yakalanan şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
