Gaziantep'te 20 yıl 6 ay Kesinleşmiş Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı
Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı ortak operasyonuyla şüpheli ele geçirildi
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, silahla yağma ve hırsızlık başta olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalandı.
Operasyon, şüphelinin saklandığı Şahinbey ilçesindeki adrese düzenlendi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu M.Ç. adreste kıskıvrak ele geçirildi ve adli makamlara sevk edildi.
Sevk işlemlerinin ardından şüpheli, ilgili adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
