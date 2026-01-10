Gaziantep'te 20 yıl 6 ay Kesinleşmiş Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te silahla yağma ve hırsızlık dahil 4 suçtan toplam 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., jandarma tarafından Şahinbey'de yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:39
Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı ortak operasyonuyla şüpheli ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, silahla yağma ve hırsızlık başta olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Operasyon, şüphelinin saklandığı Şahinbey ilçesindeki adrese düzenlendi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu M.Ç. adreste kıskıvrak ele geçirildi ve adli makamlara sevk edildi.

Sevk işlemlerinin ardından şüpheli, ilgili adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

