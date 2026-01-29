Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı; 717 ve 93 adet sentetik ecza hap ile metamfetamin ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:14
Emniyetin operasyonunda çok sayıda sentetik hap ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 717 adet sentetik ecza hap, 93 adet sentetik ecza hap ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

