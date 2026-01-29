Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Emniyetin operasyonunda çok sayıda sentetik hap ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda 717 adet sentetik ecza hap, 93 adet sentetik ecza hap ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
