Gaziantep'te 626 Terör Operasyonu, 662 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:30
Gaziantep'te 2025 güvenlik bilançosu açıklandı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte 2025 yılında meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosunu paylaştı. Açıklama, Gaziantep Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında yapıldı. Toplantıya Vali Kemal Çeber'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Terör, asayiş ve yakalamalar

Vali Çeber, 2025 yılında 626 terör operasyonu (PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, diğer) yapıldığını; gözaltına alınan 860 şüpheliden 167'sinin tutuklandığını, 187'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

Vali Çeber ayrıca, kentte 2025 yılında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan toplam 9 bin 927 şahsın yakalanarak tutuklandığını, 5 bin 128 ruhsatsız silahın yakalandığını ve bu konuyla ilgili 5 bin 325 şahıs hakkında işlem yapıldığını aktardı.

Kaçakçılık, organize suçlar ve uyuşturucu operasyonları

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında bin 667 operasyon yapılarak bin 917 şahsın yakalandığını ve 340 şahsın tutuklandığını açıkladı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise bin 830 operasyon yapılarak 2 bin 248 şahsın tutuklandığını, 588 şahsın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını vurguladı.

Uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen maddeler arasında 375,2 kilogram esrar, 209 kilogram metamfetamin, 60 kilogram bonzai, 8,8 kilogram kokain, 7,8 kilogram eroin, 4 bin 674 kök kenevir, 44 bin 412 adet sentetik ecza, 7 milyon 509 bin 466 adet captagon hap ve 13 bin 265 adet extasy hap bulundu. Toplam ele geçirilen uyuşturucu miktarı 662 kilo olarak ifade edildi.

Siber suçlar, trafik denetimleri ve güvenlik altyapısı

Siber suçlara yönelik yürütülen çalışmalarda tespit edilen 3 bin 905 şüpheli şahıstan

Kent güvenliği için emniyet ve jandarma araç ile güvenlik kamera sayısının arttırıldığını belirten Çeber, emniyet araç sayısının bin 440’a, jandarma araç sayısının 512’ye çıkarıldığını bildirdi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) için de 727 noktada 3 bin 92 kamera ile 73 noktada 257 plaka tanıma sistemi bulunduğunu; 2026 yılında kamera sayısının 943 noktada 4 bin 185’e, plaka tanıma sisteminin ise 83 noktada 287’ye çıkarılacağını açıkladı.

Göç ve geri dönüşler

Vali Kemal Çeber, 8 Aralık 2025 tarihli verilere göre geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 333 bin iken, süregelen geri dönüşlerle 329 bin 708’e gerilediğini söyledi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 55 operasyon yapıldığını, 55 şahsın tutuklandığını, 34 araca el konulduğunu ve tespit edilen 2 bin 806 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezine teslim edildiğini aktardı.

Konuşmasının sonunda Vali Çeber, kentte yapımı devam eden ve planlanan 2026 yılı yatırımlarının son durumu hakkında bilgi verdi.

