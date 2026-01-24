Gaziantep'te AFAD Paletli Araçla 51 Yaşındaki Kadına Müdahale Etti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsal Bayatlı Mahallesinde rahatsızlanan 51 yaşındaki Sultan Şüngör için sağlık ve AFAD ekipleri birlikte seferber oldu. Olumsuz hava koşulları ve karlı yollar nedeniyle normale göre zorlu geçen kurtarma operasyonunda ekipler kararlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Müdahale Süreci

Süngör, şeker ve astım rahatsızlıkları bulunması ve nefes darlığı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine başvurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar nedeniyle mahalleye ulaşamayınca AFAD ekipleri paletli kar aracıyla görevlendirildi.

Vatandaşların traktör desteğiyle sürdürülen çalışmanın ardından paletli kar aracı ile mahalleye güçlükle ulaşan ekipler, olay yerinde Şüngör'e ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumu stabil hale getirilen hasta, paletli araçla mahalleden alınarak sağlık ekiplerinin ambulansla bekletildiği noktaya getirildi.

Hastaneye Sevk ve Son Durum

Hazır bekleyen ambulansa teslim edilen Sultan Şüngör, hastaneye sevk edildi. Yapılan müdahale ve nakil sürecinin ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(İK-SVY-Y)

