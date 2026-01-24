Gaziantep'te AFAD Paletli Araçla Hasta Kadını Kurtardı

Paletli Araçla Kurtarma: AFAD ve Sağlık Ekipleri Bayatlı Mahallesi'nde Müdahale Etti

Karla kaplı yolları aşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdiler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Bayatlı Mahallesi'nde şeker ve astım rahatsızlığı bulunan Sultan Şüngör (51), nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yoğun kar nedeniyle mahalleye ulaşamayınca devreye AFAD ekipleri girdi.

Bölgeye sevk edilen paletli kar aracı ve vatandaşların traktör desteğiyle yapılan çalışmalarda ekipler, zorlu hava koşullarına karşın mahalleye güçlükle ulaştı. Ekipler, Şüngör'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak durumunu stabilize etti.

Daha sonra hasta, yine paletli araç ile mahalleden alınarak sağlık ekiplerinin beklediği noktaya getirildi. Hazır bekleyen ambulans'a teslim edilen Şüngör, hastaneye sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

