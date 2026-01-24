Gaziantep'te AFAD Paletli Araçla Hasta Kadını Kurtardı

Gaziantep Bayatlı Mahallesi'nde nefes darlığı çeken Sultan Şüngör, kar nedeniyle ulaşılamayınca AFAD paletli kar aracıyla tahliye edilip ambulansa teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 23:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 23:11
Gaziantep'te AFAD Paletli Araçla Hasta Kadını Kurtardı

Paletli Araçla Kurtarma: AFAD ve Sağlık Ekipleri Bayatlı Mahallesi'nde Müdahale Etti

Karla kaplı yolları aşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdiler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Bayatlı Mahallesi'nde şeker ve astım rahatsızlığı bulunan Sultan Şüngör (51), nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yoğun kar nedeniyle mahalleye ulaşamayınca devreye AFAD ekipleri girdi.

Bölgeye sevk edilen paletli kar aracı ve vatandaşların traktör desteğiyle yapılan çalışmalarda ekipler, zorlu hava koşullarına karşın mahalleye güçlükle ulaştı. Ekipler, Şüngör'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak durumunu stabilize etti.

Daha sonra hasta, yine paletli araç ile mahalleden alınarak sağlık ekiplerinin beklediği noktaya getirildi. Hazır bekleyen ambulans'a teslim edilen Şüngör, hastaneye sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

HASTA KADININ İMDADINA PALETLİ AMBULANS YETİŞTİ

HASTA KADININ İMDADINA PALETLİ AMBULANS YETİŞTİ

HASTA KADININ İMDADINA PALETLİ AMBULANS YETİŞTİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te AFAD Paletli Araçla Hasta Kadını Kurtardı
2
Gaziantep'te AFAD Paletli Araçla 51 Yaşındaki Kadına Müdahale Etti
3
Silivri Kuzey Marmara Kınalı Gişeleri'nde Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı
4
Manisa'da Çocukların Gözleri Önünde 'Paşa' Öldürüldü — E.K. Hakkında Soruşturma
5
Şişli’de Konteynerde Bulunan Başsız Kadının Kimliği Belirlendi
6
Diyarbakır'da Kafede Yangın: Müşteriler Tahliye Edildi, Kafe Kullanılamaz Hale Geldi
7
Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Yolcu otobüsü gişelerde sıkıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları