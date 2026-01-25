Gaziantep'te cezaevi arkadaşı tarafından bıçaklandı: Berat A. (22) öldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada, cezaevinden arkadaşıyla husumeti bulunan Berat A. (22) hayatını kaybetti.

Olayın detayları

İddiaya göre, Boyno Mahallesi 100 nolu sokaktaki evinde bulunan Berat A., cezaevinden tanıdığı M.H.K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve M.H.K., yanında bulundurduğu bıçakla Berat A.'yı bıçakladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Berat A., kanlar içinde yere yığıldı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Berat A., ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gözaltı ve soruşturma

Olay sonrası kaçan şüpheli M.H.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

