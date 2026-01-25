Suruç’ta Şiddet İddiası: Alzheimer’lı Kaynana ve Çocuklarına Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Baba Tedaviye Sevk Edildi

Suruç’ta aile içi şiddet iddiası: Baba tedavi altına alındı

Olay ve ilk müdahale

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi’nde yaşayan yabancı uyruklu 40 yaşındaki Mahmud Muhammed, geçen yıl eşini kaybettikten sonra evdeki yaşantısında zorluklar yaşamaya başladı. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle zaman zaman kontrolsüz davranışlar sergileyen şahıs, Alzheimer hastası kayınvalidesi ve iki çocuğuna fiziksel şiddet uyguladı.

Durumu öğrenen bir polis memuru aileye yardım etmek amacıyla eve gitti. Polis memurunun gördüğü manzara üzerine aileye acil destek sağlandı ve durum kaymakamlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirildi.

Sağlık ve koruma tedbirleri

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, şahsı ambulansta Suruç Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Mahmud Muhammed, ileri psikiyatrik değerlendirme ve tedavi için Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisine sevk edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ın ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanması talimatı verdiği, bunun üzerine Suruç Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç tespit çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Çocuklar ve Alzheimer hastası kayınvalide için alınan önlemler

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından evde yapılan inceleme sonrasında çocuklar koruma altına alındı ve halalarına teslim edildi. Yetkililer, çocukların ihtiyaçlarının karşılandığını ve psikolojik destek gereksinimlerinin araştırıldığını bildirdi.

Ayrıca Alzheimer hastası kayınvalide için de devlet tarafından uygun bir yaşam düzenlemesi yapılması yönünde adımlar atıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili süreç ve aileye sağlanan destek çalışmaları sürüyor.

