Alanya'da Avokado Hırsızlığı: Jandarmayı Görünce 500 Bin TL'lik Ürünleri Bıraktılar

Alanya'da avokado hırsızlığı: Jandarmayı görünce bıraktılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saat 03.00'te bir bahçeden avokado çalındığı iddiası üzerine jandarma ekipleri harekete geçti; şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Olayın ayrıntıları

Okurcalar Mahallesi'nde bahçe sahibi M.İ., evinin yakınındaki avokado bahçesinde gece fener ışığı gördü ve durumu Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye intikal eden ekipler, bahçede hırsızlık yapıldığını ve şüphelilerin jandarmayı fark etmeleri üzerine topladıkları avokadoları ve geldikleri aracı bırakarak kaçtıklarını tespit etti.

Gözaltı ve tahmini zarar

Jandarmanın geniş çaplı arama çalışması sonucu kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ç.Ş, T.T. ve M.G., işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayda şüphelilerin bahçeden yaklaşık 20 çuval avokado topladığı ve çalınan ürünlerin tahmini değerinin 500 bin TL olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GİRİŞİ