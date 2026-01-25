Alanya'da Avokado Hırsızlığı: Jandarmayı Görünce 500 Bin TL'lik Ürünleri Bıraktılar

Okurcalar'da gece 03.00'te 20 çuval avokado çalan 3 şüpheli, jandarma müdahalesiyle yakalandı. Çalınan ürünlerin değeri yaklaşık 500 bin TL.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:16
Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saat 03.00'te bir bahçeden avokado çalındığı iddiası üzerine jandarma ekipleri harekete geçti; şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Olayın ayrıntıları

Okurcalar Mahallesi'nde bahçe sahibi M.İ., evinin yakınındaki avokado bahçesinde gece fener ışığı gördü ve durumu Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye intikal eden ekipler, bahçede hırsızlık yapıldığını ve şüphelilerin jandarmayı fark etmeleri üzerine topladıkları avokadoları ve geldikleri aracı bırakarak kaçtıklarını tespit etti.

Gözaltı ve tahmini zarar

Jandarmanın geniş çaplı arama çalışması sonucu kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ç.Ş, T.T. ve M.G., işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayda şüphelilerin bahçeden yaklaşık 20 çuval avokado topladığı ve çalınan ürünlerin tahmini değerinin 500 bin TL olduğu bildirildi.

