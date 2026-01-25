Başkale'de Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Yeni ve Örenkale mahallelerinde C.A., F.B,l., K.Ç. ve Ş.B. isimli şahısların ikamet ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde; 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 adet tabanca, 147 adet 9 mm. fişek, 37 adet tabanca şarjörü, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet piyade tüfeği şarjörü, 52 adet kartuş, 2 adet lazer nişangah, 140 adet silah iğnesi, 127 adet silah kabzası, 84 adet el kundağı, 47 adet tetik tertibatı, 3 adet namlu ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır.

Güvenlik güçlerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçluyla mücadelesine azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

