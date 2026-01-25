Şişli’de kesik baş cinayetinin zanlıları İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Şişli’de dün akşam meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımovanın parçalanmış cesedi çöp konteynırında bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceledi.
Gözaltı anları güvenlik kamerasına yansıdı
Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29), Gürcistan’a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların yakalandığı anlara ilişkin görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, güvenlik kamera kayıtları soruşturmanın kilit delilleri arasında yer aldı.
