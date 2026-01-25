Şişli’de kesik baş cinayetinin zanlıları İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Şişli’deki kesik baş cinayetinin zanlıları, güvenlik kameralarıyla tespit edilip Gürcistan’a kaçarken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:41
Şişli’de dün akşam meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımovanın parçalanmış cesedi çöp konteynırında bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceledi.

Gözaltı anları güvenlik kamerasına yansıdı

Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29), Gürcistan’a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların yakalandığı anlara ilişkin görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, güvenlik kamera kayıtları soruşturmanın kilit delilleri arasında yer aldı.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

