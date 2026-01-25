Bolu'da Yol Süpürme Aracında Yangın Söndürüldü

Tabaklar Mahallesi'nde itfaiye ekipleri müdahale etti

Olay, Tabaklar Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesine ait yol süpürme aracından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

BOLU BELEDİYESİNE AİT YOL SÜPÜRME ARACINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.