Bolu'da Yol Süpürme Aracında Yangın Söndürüldü

Bolu Tabaklar Mahallesi'nde belediyeye ait yol süpürme aracında öğle saatlerinde yangın çıktı; itfaiye söndürdü, can kaybı yok, araçta maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:13
Tabaklar Mahallesi'nde itfaiye ekipleri müdahale etti

Olay, Tabaklar Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesine ait yol süpürme aracından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

