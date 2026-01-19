Gaziantep'te drift yapan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine para cezası

Gaziantep Şahinbey'de yolda drift yapan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine trafik idari para cezası uygulandı; drift anları KGYS kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:20
Şahinbey'de yaya ve araç trafiğine açık yolda gerçekleşen olay

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, yaya ve araç trafiğine açık bir yolda drift yaptığı tespit edilen Tofaş marka araca yönelik çalışma yapıldı.

İlçe jandarma komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada; drift yaptığı belirlenen sürücüye belgesiz araç kullanmak ve drift yapmak suçlarından, araç sahibine ise sürücü belgesiz araç kullandırmaktan trafik idari para cezası uygulandı.

Olayın drift anlarına dair görüntüler ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

