Ağrı Patnos’ta Kapanan Köy Yolları Yeniden Ulaşıma Açıldı

Patnos ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çabasıyla yeniden ulaşıma hazır hale getirildi.

Kapanma ve müdahale

Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına neden oldu. Ulaşıma engel teşkil eden bu kesimler için Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri kesintisiz bir çalışma yürüttü.

Etkilenen köyler ve çalışmalar

Özellikle Aşağı Göçmez, Yukarı Göçmez ve Yukarı Damla köyleri başta olmak üzere yapılan yoğun karla mücadele çalışmaları sonucunda yollar yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin özverili müdahaleleri ile bölgede ulaşım sıkıntısının minimize edilmesi hedefleniyor.

Devam eden mücadele

Karla mücadele faaliyetlerinin, özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya ve güncel yol durumunu takip etmeye çağırdı.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN KÖY YOLLARI, EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMALARIYLA YENİDEN ULAŞIMA AÇILIYOR.