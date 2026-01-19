Ağrı Patnos’ta Kapanan Köy Yolları Yeniden Ulaşıma Açıldı

Ağrı Patnos’ta kar nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla Aşağı Göçmez, Yukarı Göçmez ve Yukarı Damla’da yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:06
Patnos ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çabasıyla yeniden ulaşıma hazır hale getirildi.

Kapanma ve müdahale

Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına neden oldu. Ulaşıma engel teşkil eden bu kesimler için Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri kesintisiz bir çalışma yürüttü.

Etkilenen köyler ve çalışmalar

Özellikle Aşağı Göçmez, Yukarı Göçmez ve Yukarı Damla köyleri başta olmak üzere yapılan yoğun karla mücadele çalışmaları sonucunda yollar yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin özverili müdahaleleri ile bölgede ulaşım sıkıntısının minimize edilmesi hedefleniyor.

Devam eden mücadele

Karla mücadele faaliyetlerinin, özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya ve güncel yol durumunu takip etmeye çağırdı.

