Siverek'te Seyir Halindeki Tır Alev Topuna Döndü — Sürücü Son Anda Kurtuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki tır gece geç saatlerde alev alarak kullanılamaz hale geldi; sürücü son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:05
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:05
Gece yarısı çıkan yangın tırı kullanılamaz hale getirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir tır, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 14’üncü kilometresinde gece geç saatlerde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, şoför mahallini tamamen sardı.

İddiaya göre sürücü, alevlerin arasında son anda kendini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonucu tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

