Kayseri'de Kar Ulaşıma Vurdu: Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş Yolları Kapandı

Yoğun kar ve tipi ulaşımı durdurdu

Kayseri’de etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı kara yollarında ulaşım kesintisi yaşanıyor.

Kayseri-Malatya kara yolunda Pınarbaşı-Gürün arası çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda ise Pınarbaşı-Göksun arası çift yönlü trafik akışı durduruldu.

