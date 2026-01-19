Kayseri'de Kar Ulaşıma Vurdu: Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş Yolları Kapandı

Kayseri'de etkili kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya (Pınarbaşı-Gürün) ve Kayseri-Kahramanmaraş (Pınarbaşı-Göksun) kara yolları çift yönlü ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:03
Yoğun kar ve tipi ulaşımı durdurdu

Kayseri’de etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı kara yollarında ulaşım kesintisi yaşanıyor.

Kayseri-Malatya kara yolunda Pınarbaşı-Gürün arası çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda ise Pınarbaşı-Göksun arası çift yönlü trafik akışı durduruldu.

KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE KAYSERİ - MALATYA VE KAYSERİ - KAHRAMANMARAŞ KARAYOLU ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIMA KAPANDI.

