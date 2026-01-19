Elazığ'da Asayiş Uygulamaları: 11-18 Ocak 2026'da 304 Yakalama, 42 Tutuklama

Elazığ'da Asayiş Uygulamaları: 11-18 Ocak 2026

Elazığ Valiliği, 11-18 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 238 olayta 304 şahıs yakalandı, 42 kişi ise tutuklandı.

Denetimler ve trafik

Gerçekleştirilen çalışmalarda 53 bin 214 şahıs ve 21 bin 915 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, bin 719’una cezai işlem uygulanırken 112 araç trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 23 adet trafik kazasında 45 kişi yaralandı.

Ele geçirilen silah, uyuşturucu ve kaçak eşyalar

Yapılan operasyonlarda 7 adet tabanca, 7 adet tüfek, 426 adet fişek/kartuş, 5 adet şarjör, 8 adet kesici alet, 62,46 gram esrar, 2 gram kubar esrar, 1.671,09 gram metamfetamin, 224,95 gram bonzai, 6,24 gram bonzai hammaddesi, 487 adet sentetik ecza ve ecstasy, 131 gram kannabionit, 65 gram kannabionit katkılı tütün ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Çalıntı olarak 1 adet otomobil ve 1 adet buzdolabı, kaçak olarak ise 70.600 dal makaron, 496 kilogram tütün, 179 adet sigara, 2 bin 400 adet ilaç ve 132 kutu bitkisel macun ele geçirildi. Ayrıca kayıp olarak aranan 6 şahıs bulundu.

