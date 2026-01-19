Diyarbakır'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermedi
İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda kapsamlı operasyon
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, merkez ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında toplam 15 olay tespit edilirken, hakkında yasal işlem başlatılan 25 şüpheli bulundu.
Jandarma ekiplerinin operasyonları sonucu ele geçirilenler arasında 41 kilo esrar, 91 adet uyuşturucu hap ve 5 gram amfetamin yer aldı.
Yetkililer, operasyonların jandarma sorumluluk sahasında uyuşturucu ticaretine yönelik kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
