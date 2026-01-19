Diyarbakır'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 41 kilo esrar, 91 uyuşturucu hap ve 5 gram amfetamin ele geçirildi; 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:26
Diyarbakır'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermedi

İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda kapsamlı operasyon

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, merkez ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 15 olay tespit edilirken, hakkında yasal işlem başlatılan 25 şüpheli bulundu.

Jandarma ekiplerinin operasyonları sonucu ele geçirilenler arasında 41 kilo esrar, 91 adet uyuşturucu hap ve 5 gram amfetamin yer aldı.

Yetkililer, operasyonların jandarma sorumluluk sahasında uyuşturucu ticaretine yönelik kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA, 41 KİLO ESRAR ELE...

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA, 41 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, 25 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA, 41 KİLO ESRAR ELE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'da Mahsur Kalanlara JAK Timi Müdahalesi
2
Konya'da Jandarma'nın Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Kayıp Adliye Görevlisi Mustafa Uçar’ı 100 Kişilik Ekip Arıyor
4
Nazilli Zabıtası 2026'da Denetimleri Sıklaştırdı: Fırın, Restoran ve Marketler Mercek Altında
5
Araban Elif Mahallesi'nde Elektrik Kaynaklı Ev Yangını: Eşyalar Küle Döndü
6
Manisa'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
7
Kırıkkale'de Kan Donduran Kadın Cinayetinde Karar: Kardeş ve Komşuya Ağırlaştırılmış Müebbet

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları