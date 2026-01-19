Çorum’da cinayet: Eşini öldürüp intihar etti

Çorum’da Hasan Bulut’un, eşi Satı Bulut’u öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi; çiftin cesetleri morga kaldırıldı, Satı toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:29
Çorum’da dün meydana gelen olayda, yaşlı çiftin evinde silahla vurulmuş halde bulunmasıyla yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan incelemede, şahsın eşini öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.

Olayın Detayları

Olay, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 48. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut (64)’tan bir süredir haber alamayan kızları durumu şüphe üzerine kontrol etmek için eve gitti. Eve girilmesinin ardından çift, silahla vurulmuş halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve savcılık incelemesi sonrası cenazeler, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan soruşturmada, Hasan Bulut’un eşi Satı Bulut’u öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdiği tespit edildi.

Cenaze Bilgileri

Satı Bulut için Akşemseddin Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı ve defin işlemi için Ulu Mezarlık’a götürülerek toprağa verildi. Öte yandan, Hasan Bulut’un cenazesinin ikindi namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

