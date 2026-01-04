DOLAR
Gaziantep'te Hayat Kurtaran Uyarı: Çatıdaki Kar Son Anda Düştü

Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde bir çalışan, çatıda biriken kar kütlesini fark edip yürüyeni uyardı; kişi son anda yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:52
Güneş Mahallesi'nde tehlike önlendi

Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde bir iş yeri önünde bekleyen çalışan, çatıda biriken kar kütlesinin düşmek üzere olduğunu fark etti ve yoldan geçen bir vatandaşı uyardı.

Uyarının hemen ardından, saniyeler içinde çatıda biriken kar kütlesi vatandaşın yürüdüğü noktaya düştü. Son anda yapılan müdahale sayesinde kişi yaralanmadan kurtuldu.

Olay, kentte iki gün boyunca aralıksız süren kar yağışının ardından çatılarda biriken karların oluşturduğu tehlikenin bir örneği olarak kayda geçti. İş yeri önünde dışarıyı izleyen çalışanın dikkati, olası bir faciayı engelledi.

Yola dökülen kar kütlesi kısa süreli panik yaratırken, çevredeki vatandaşlar olayın ardından rahat nefes aldı. Yetkililer, benzer risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, çalışanın çatıyı fark edip vatandaşı uyarması ve hemen ardından kar kütlesinin yola düşme anları yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

