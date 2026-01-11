Gaziantep'te İlginç Kaza: Hafif Ticari Araç Motosiklete, Motosiklet Yayaya Çarptı

Gaziantep'te kavşakta hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu savrulan motosiklet yol kenarında yürüyen yayaya çarptı; iki kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:55
Kavşakta zincirleme çarpışma güvenlik kamerasında

Olay, geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Oduncular Sitesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç kavşakta motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak kontrolden çıktı ve yol kenarında yürüyen bir yayaya çarptı.

İki kişi hafif yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anları, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde çarpışmanın ardından yaşananlar görülüyor.

