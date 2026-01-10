Elmadağ'da 6 Araçlık Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Kaza, Elmadağ ilçesi Ankara - Kırıkkale Karayolu istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bölgede yaşanan çarpışma sonucunda iki kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye nakledildi.
Trafik ve İnceleme
Bölgede aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.
