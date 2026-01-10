Elmadağ'da 6 Araçlık Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Ankara-Kırıkkale Karayolu'nda 6 araçlık zincirleme kazada 2 kişi yaralandı; inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:38
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Elmadağ ilçesi Ankara - Kırıkkale Karayolu istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bölgede yaşanan çarpışma sonucunda iki kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye nakledildi.

Trafik ve İnceleme

Bölgede aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları