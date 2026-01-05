DOLAR
Gölbaşı'nda Kar Temizlerken Çatıdan Düşen Kişi Yaralandı

Gölbaşı Meydan Köyü’nde çatıda kar temizlerken dengesini kaybeden Turgut Demiray (57), yaklaşık 2 metreden düşerek yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:28
Gölbaşı'nda Kar Temizlerken Çatıdan Düşen Kişi Yaralandı

Gölbaşı'nda kar temizliği sırasında çatıdan düşme

Meydan Köyü'nde yaşayan kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyünde, evinin çatısında biriken karları temizlemek isteyen Turgut Demiray (57), dengesini kaybederek beton zemine düştü ve yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, etkili kar yağışının ardından çatıda biriken karları temizlemek için çatıya çıkan Demiray, kar temizliği yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşen Demiray yaralandı.

Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

