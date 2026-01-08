Demirci’de Fırtına 30 Metrelik Minarenin Tepesini Yıktı

Manisa Demirci'de şiddetli fırtına, Muhtarlar Mahallesi'ndeki 30 metrelik cami minaresinin tepe kısmını devirdi; can kaybı yok, ekipler hasar tespiti yapıyor.

Demirci’de fırtına minarenin tepe kısmını yıktı

Manisa’nın Demirci ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, mahalle camisinin 30 metre yüksekliğindeki minaresinin tepe kısmının yıkılmasına neden oldu.

Olayın ayrıntıları

Olay, Demirci ilçesine bağlı Muhtarlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fırtınanın etkisiyle minare büyük bir gürültüyle devrildi. Minarenin şerefe bölümü ile beton duvarlarının bir kısmı yıkıldı; kopan şerefe rüzgârın şiddetiyle İsmail Tuncere ait evin çatısından içeri düştü ve ardından yola savruldu.

Müdahale ve hasar tespiti

Minarenin devrilmesi sonucu çevredeki elektrik hatları da zarar gördü. Güvenlik tedbirleri kapsamında mahallede elektrikler kesildi, olay yerine itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından cami çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı ve olay yerinde onarım ile hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Mahallede güvenliğin sağlanmasının ardından elektriklerin yeniden verilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

