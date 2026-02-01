Gaziantep'te İstinat Duvarı Çöktü: 3 Araç Hasar Gördü, 4 Blok Boşaltıldı

Olayın Detayları

Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde, yoğun yağışın ardından 4 bloklu sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda şans eseri kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Olayın ardından site sakinleri panikle dışarı çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme yaptı.

Yapılan incelemede çöken duvarın altında herhangi bir vatandaş bulunmazken, 3 araç duvar altında kalarak hasar gördü. Olay sonrası site tedbir amaçlı olarak 4 blok boşaltıldı.

Görgü Tanığından Açıklama

Olay anlarını anlatan Ahmet Tiryaki, binadan gelen büyük bir gürültüyle duvarın çöktüğünü ve site sakinlerinin korkuyla dışarı çıktığını söyledi. Tiryaki, üç aracın çöken duvarın altında kaldığını ifade etti.

Olayla ilgili olarak idari ve adli kapsamda soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP’TE YOĞUN YAĞIŞ SONRASI 4 BLOKLU SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ.