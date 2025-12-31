DOLAR
Gaziantep'te Jandarma 2 Bin 60 Personelle Yılbaşı ve Kar Tedbiri

Gaziantep İl Jandarma, yoğun kar ve yılbaşı tedbirleri kapsamında 508 araç ve 2 bin 60 personelle il genelinde yol kontrol ve devriye faaliyeti yürüttü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:54
Gaziantep'te jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı ve yılbaşı tedbirleri çerçevesinde 508 araç ile 2 bin 60 personelle pek çok noktada yol kontrol ve devriye faaliyeti icra etti.

Koordineli çalışma ve ekip dağılımı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve mülki makamların koordinesiyle, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve yılbaşı tedbirlerine yönelik çok sayıda noktada denetim yapıldı. Ekipler, yeni yılın huzur ve güven ortamı içinde karşılanması ile güvenli bir trafik ortamı sağlanması amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmalarda il genelinde 356 asayiş unsuru, 64 trafik ve otoyol jandarma unsuru, 36 istihbarat unsuru, 24 narkotik unsuru, 24 KOM unsuru, 23 JASAT unsuru, 16 komando timi, 12 TEM unsuru, 8 köpek unsuru ve 16 drone olmak üzere toplam 518 araç ve 2 bin 60 personelle çalışma yapıldı.

Çalışmalarla kentin pek çok noktasında yılbaşı ve kar yağışı nedeniyle emniyet ve güvenlik tedbirleri alındı.

