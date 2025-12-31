DOLAR
Gaziantep'te Kar Engelini Aşan Ekipler Kolu Kırılan Kadını Hastaneye Yetiştirdi

İslahiye'de yoğun kar nedeniyle kırsaldan merkeze ulaşamayan kolu kırılan kadın, yol açma ekiplerinin çalışmasıyla İslahiye Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:13
Olayın Detayları

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsal Alaca Mahallesi'nde kolu kırılan ve şiddetli ağrısı bulunan bir kadın, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine ulaşamadı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen yol açma ekipleri ile sağlık ekipleri, ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yollar açılınca, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve hasta İslahiye Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı.

Vali'den Geçmiş Olsun

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hastaneye ulaştırılan vatandaşla telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaş, Vali Çeber ve yardımcı olan yetkililere teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun" dedi.

(SVY-Y)

