Gaziantep'te Kesinleşmiş 10'ar Yıl Hapisle Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarından kesinleşmiş 10'ar yıl hapis cezası bulunan E.Y. ve M.Ö., jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:18
Jandarma ekipleri Nizip ve Şahinbey'de operasyon düzenledi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarından kesinleşmiş 10'ar yıl hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Çalışmalar neticesinde Nizip ve Şahinbey ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş ceza bulunan E.Y. ve M.Ö. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

