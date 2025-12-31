Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 25 ruhsatsız silah ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kent genelinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda çok sayıda silah, mühimmat, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyon kapsamında 19 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bilye atar tabanca, 1 adet ruhsatsız uzi tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 bin 350 adet fişek, 186 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suçlama ve soruşturma süreci

Operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürüyor.

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU KAPSAMINDA YAPILAN OPERASYONDA 25 ADET RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ, 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.