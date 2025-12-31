DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,09%
ALTIN
5.997,59 0,07%
BITCOIN
3.824.812,94 -1,27%

Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 25 ruhsatsız silah ele geçirildi

Gaziantep'te polis operasyonunda 25 ruhsatsız silah, 4 bin 350 fişek, 186 bin TL ve dijital materyal ele geçirildi; 7 gözaltı, 4 tutuklama.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:07
Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 25 ruhsatsız silah ele geçirildi

Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 25 ruhsatsız silah ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kent genelinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda çok sayıda silah, mühimmat, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyon kapsamında 19 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bilye atar tabanca, 1 adet ruhsatsız uzi tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 bin 350 adet fişek, 186 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suçlama ve soruşturma süreci

Operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürüyor.

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU KAPSAMINDA YAPILAN...

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU KAPSAMINDA YAPILAN OPERASYONDA 25 ADET RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ, 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU KAPSAMINDA YAPILAN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 74 Yaşındaki Ayşe Kılıç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da 2 Milyon Avroluk Soygun Kamerada
3
Kocaeli'de Denizde Çırpınan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı
5
Samsun Atakum'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K. yakalandı
6
Niğde'de 2026 Yılbaşı İçin Kapsamlı Asayiş ve Trafik Tedbirleri
7
Seramiksan'da 2 Milyon Avro'luk Soygun Kamerada — 5 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları