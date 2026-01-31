Gaziantep’te Otomobil Şarampole Uçtu, Alev Aldı — 3 Kişi Kurtuldu

Gaziantep’te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 27 ADA 038 plakalı otomobil şarampole uçup alev alınca, araçtakiler son anda kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 00:46
Şahinbey çevreyolu Kilis kavşağı

Gaziantep’te, Şahinbey ilçesi çevreyolu Kilis kavşağı istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu ve alev aldı.

İddiaya göre, H.E.D idaresindeki 27 ADA 038 plakalı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrulduktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan kişiler kendilerini son anda dışarı attı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kısa süre sonra alev alan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

