Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tüfek, 8 Tabanca, 5 Gözaltı

Gaziantep'te iki ayrı operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 52 fişek ve 42.62 g metamfetamin ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:23
Emniyetin iki ayrı çalışmasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silahlanmaya yönelik yürüttüğü iki ayrı operasyonda önemli bir darbe vurdu.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 52 adet fişek ve 42.62 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda yakalanan 5 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapıldı ve şüpheliler için yasal işlem başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları