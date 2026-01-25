Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tüfek, 8 Tabanca, 5 Gözaltı
Emniyetin iki ayrı çalışmasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silahlanmaya yönelik yürüttüğü iki ayrı operasyonda önemli bir darbe vurdu.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 52 adet fişek ve 42.62 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlar sonucunda yakalanan 5 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapıldı ve şüpheliler için yasal işlem başlatıldı.
GAZİANTEP'TE RUHSATSIZ 2 TÜFEK İLE 8 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ: 5 GÖZALTI