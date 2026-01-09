Gaziantep’te Şafak Operasyonu: DEAŞ Bağlantılı 5 Şahıs Tutuklandı

Gaziantep’te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik kapsamlı bir şafak operasyonu yürüttü.

Operasyonun kapsamı

Teknik ve fiziki takipler sonucu gerçekleştirilen baskınlar, Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli ve Kahramanmaraş adreslerine yapıldı. Operasyonlar sonucunda toplam 9 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınanlar ve deliller

Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve terör eylemi planladığı değerlendirilen yabancı uyruklu A.H., F.H., H.E., F.H., I.E. ve M.H. ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen F.K., M.Y. ve K.B.K.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adli süreç ve sonuç

Tamamlanan yasal işlemler sonrası şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Adli mercilerce A.H., F.H., F.H., I.E. ve M.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.K. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu K.B.K.A. ve H.E. isimli şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

