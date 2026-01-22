Gaziantep'te Scooter Kazası: Ezgi Alya'nın Ölümü — Osman S.'ye 1 Yıl 8 Ay Hapis Onandı

Gaziantep'te scooter'da bulunan 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit'in hayatını kaybettiği, arkadaşı İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralandığı kazaya ilişkin davada, ehliyetsiz sürücü Osman S.'ye verilen ceza istinaf incelemesinde onandı.

Mahkeme kararı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Kararda yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, iddia ve savunmaların eksiksiz değerlendirildiği ve delillerin hukuki çerçevede tartışıldığı vurgulandı.

Heyet, eylemin doğru nitelendirildiğini ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığını gerekçe göstererek, 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Ayrıca, SSÇ müdafii ile katılanlar Mehmet Şahin, Elif, Emine Gilay ve Hatice Kübra Yiğit vekilinin istinaf başvuruları esastan reddedildi.

Olayın geçmişi

Kaza, 12 Nisan 2022 akşamı Gaziantep Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Osman S. (17) idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, üzerinde Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak'ın bulunduğu scooter'a çarptı. Kazada lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybetti, Şimal Toprak ağır yaralandı.

Kaza sonrası ehliyetsiz olduğu belirlenen Osman S. gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi; 28 gün sonra serbest bırakıldı. Savcılık, sürücü hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlemişti. İlk derece mahkemesinin verdiği hüküm istinaf yoluyla incelendi ve onandı.

OLAY YERİ (ARŞİV)