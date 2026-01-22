Tavşanlı'da Motosiklet Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı

Tavşanlı-Emet çevreyolundaki ışıklı kavşakta motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu yolcu H.C.K. yaralandı, hastaneye kaldırıldı; durumu iyi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:35
Olayın Detayları

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Emet çevreyolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir istikametinden seyir halinde olan M.U. idaresindeki 16 BJD 429 plakalı motosiklet, kavşakta ilçe merkezine dönüş yapmak isteyen G.U. yönetimindeki 43 ADA 650 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu konumunda bulunan H.C.K. yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.C.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları