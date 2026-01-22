Kahramanmaraş'ta bonzai operasyonu: 401,45 gram ele geçirildi — 1 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 401,45 gram bonzai ve 2,05 gram hammaddesi ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:58
Operasyonun detayları

Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 401,45 gram bonzai maddesi ile 2,05 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Aynı dönemde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında ise farklı markalarda 5 cep telefonu, 2 saç düzleştirici, 3 lazer epilasyon cihazı ve 19 termos bulundu.

Çalışmalarla ilgili adli mercilere sevk edilen 1 kişi tutuklandı, ayrıca 2 kişi hakkında kaçakçılık suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

