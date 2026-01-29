Gaziantep'te Tıra Çarpan Otomobilde 3 Kardeş Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda Afyonkarahisar'dan yeni araçla dönen 3 kardeşin bulunduğu otomobil tıra çarpıp hurdaya döndü; Nihat (53), Hüseyin (50) ve Aydın Dündar öldü.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:37
Gaziantep'te meydana gelen feci kazada, Afyonkarahisar'dan yeni aldıkları otomobille memleketlerine dönmekte olan üç kardeşin bulunduğu araç, yolda önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada Nihat (53), Hüseyin (50) ve Aydın Dündar hayatını kaybetti.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda, Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasında gerçekleşti. Kaza anında 59 AID 791 plakalı otomobil, önünde ilerleyen E.A.'ya ait 77 AJA 436 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan üç kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

İşlemler ve Soruşturma

Hayatını kaybeden üç kardeşin cenazeleri, olay yerindeki ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili olarak tır sürücüsü E.A. gözaltına alındı ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.

