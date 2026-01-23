Gaziantep'te Yoğun Kar Ahırın Çatısını Çöktürdü: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok

Gaziantep'in Karkamış ilçesi Sinsile Mahallesi'nde yoğun kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü; can kaybı yok, maddi hasar ve hayvanların bir kısmı kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:36
Gaziantep'te Yoğun Kar Ahırın Çatısını Çöktürdü: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok

Gaziantep'te yoğun kar ahırın çatısını çökertti

Olay ve etkileri

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bir mahallede bulunan ahırın çatısının çökmesine neden oldu.

Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, gece boyunca devam eden yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde yaklaşık 20 santimetre, kırsal bölgelerde ise 35-40 santimetreye ulaştı.

Çökme ve zarar

Karkamış ilçesine bağlı kırsal Sinsile Mahallesi'nde, ahırın çatısında biriken kar kütlesi nedeniyle çökme yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak ahırda maddi hasar meydana geldi. Çökme sırasında ahırda bulunan hayvanların bir kısmı son anda dışarı çıkarıldı.

Ahır sahibinin açıklaması

Ahır sahibi İbrahim Yıldıran, olay sonrası korku ve panikle hayvanları çıkardığını ve yüzünün yaralandığını söyleyerek, "Ahırın çatısı çöktü. Her şey yerle bir oldu. Biz bittik, tüm emeğimiz gitti. Hayvanlarımız zor durumda. Çatı çöktüğü anda zorlansak da hayvanlarımızı dışarı çıkardık" diye konuştu.

