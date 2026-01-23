Siirt'te UMKE, 85 Yaşındaki Diyaliz Hastasını Paletli Araçla Merkeze Ulaştırdı

Siirt'te yoğun kar nedeniyle merkezine ulaşamayan 85 yaşındaki diyaliz hastası, UMKE ekiplerinin paletli aracıyla alınarak tedavi merkezine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:24
Siirt'te UMKE, 85 Yaşındaki Diyaliz Hastasını Paletli Araçla Merkeze Ulaştırdı

Siirt'te UMKE, 85 Yaşındaki Diyaliz Hastasını Paletli Araçla Merkeze Ulaştırdı

Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hasta ekiplerce merkeze ulaştırıldı

Siirt'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde diyaliz tedavisi alması gereken 85 yaşındaki kadın, ulaşım sorunu nedeniyle merkeze ulaşamadı.

Konuya müdahale eden UMKE ekipleri, bölgeye sevk edilen paletli araç ile hastayı bulunduğu yerden alarak diyaliz merkezine güvenli şekilde ulaştırdı.

Sağlık yetkilileri, vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimi için ekiplerin 7 gün 24 saat görevde olduğunu bildirdi.

SİİRT’TE DİYALİZ HASTASI 85 YAŞINDAKİ VATANDAŞ, UMKE EKİBİ TARAFINDAN PALETLİ ARAÇLA...

SİİRT’TE DİYALİZ HASTASI 85 YAŞINDAKİ VATANDAŞ, UMKE EKİBİ TARAFINDAN PALETLİ ARAÇLA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te UMKE karlı yolları aşarak karbonmonoksit zehirlenen 9 kişilik aileyi kurtardı
2
Osmaniye Düziçi'nde Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
3
Antalya Serik'te Sağanak Felç Etti: Esnaf Su Baskınıyla Sabah Temizliğe Başladı
4
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü, Ağaçlar Sular Altında
5
Elazığ Kovancılar'da Kar Nedeniyle Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
6
Nevşehir'de Özyayla'da Kaçak Kazı: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
7
Hınıs'ın Ovakozlu Köyünde İmece ve Şengül Aileleri Barıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları