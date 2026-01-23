Siirt'te UMKE, 85 Yaşındaki Diyaliz Hastasını Paletli Araçla Merkeze Ulaştırdı
Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hasta ekiplerce merkeze ulaştırıldı
Siirt'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde diyaliz tedavisi alması gereken 85 yaşındaki kadın, ulaşım sorunu nedeniyle merkeze ulaşamadı.
Konuya müdahale eden UMKE ekipleri, bölgeye sevk edilen paletli araç ile hastayı bulunduğu yerden alarak diyaliz merkezine güvenli şekilde ulaştırdı.
Sağlık yetkilileri, vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimi için ekiplerin 7 gün 24 saat görevde olduğunu bildirdi.
