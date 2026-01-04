Gaziosmanpaşa'da Lodos Çatıyı Uçurdu: 2 Otomobil Hasar Gördü

Olayın Detayları

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar (lodos) sonucu 3 katlı binanın çatısından kopan parçalar, Yenidoğan Mahallesi Sayaocağı Caddesi üzerinde park halindeki araçların üzerine düştü.

Olayda 2 otomobil maddi hasar görürken, şans eseri yaralanan olmadı.

Müdahale ve İnceleme

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve zarar tespit işlemleri devam ediyor.

