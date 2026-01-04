DOLAR
Gaziosmanpaşa'da Lodos Çatıyı Uçurdu: 2 Otomobil Hasar Gördü

Gaziosmanpaşa Yenidoğan'da şiddetli lodos, 3 katlı binanın çatısından kopan parçaların araçların üzerine düşmesine neden oldu; 2 otomobil hasar gördü.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:53
Olayın Detayları

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar (lodos) sonucu 3 katlı binanın çatısından kopan parçalar, Yenidoğan Mahallesi Sayaocağı Caddesi üzerinde park halindeki araçların üzerine düştü.

Olayda 2 otomobil maddi hasar görürken, şans eseri yaralanan olmadı.

Müdahale ve İnceleme

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve zarar tespit işlemleri devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

