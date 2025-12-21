Gazipaşa'da alkollü motosiklet kazası: 1 yaralı

Olay yeri ve kaza

Kaza, saat 00.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BNZ 360 plakalı motosiklet sürücüsü Taner C., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek asfalt zemine savruldu.

Müdahale ve tespitler

Savrulmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde sürücü Taner C.'nin 2.35 promil alkollü olduğu belirlendi.

Soruşturma

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE ALKOLLÜ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.