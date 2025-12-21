DOLAR
Gazipaşa'da Alkollü Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü motosiklet sürücüsü Taner C. devrildi; 1 kişi yaralandı, 2.35 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:38
Gazipaşa'da Alkollü Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Gazipaşa'da alkollü motosiklet kazası: 1 yaralı

Olay yeri ve kaza

Kaza, saat 00.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BNZ 360 plakalı motosiklet sürücüsü Taner C., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek asfalt zemine savruldu.

Müdahale ve tespitler

Savrulmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde sürücü Taner C.'nin 2.35 promil alkollü olduğu belirlendi.

Soruşturma

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

