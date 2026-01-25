Gazipaşa'da Kaçan Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde saat 00.50 sıralarında meydana gelen kazada, 07 AHH 521 plakalı araç yol kenarında park halinde bulunan 07 CHH 78 plakalı araca arkadan çarptı.
Olayın Detayları
Edinilen bilgilere göre, Deniz istikametinden çarşı yönüne seyir halinde olan 07 AHH 521 plakalı otomobil, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil kaldırıma çıkarak yan yattı. Kazaya karışan sürücü, olay yerinde durmayıp kaçtı.
Soruşturma ve Müdahale
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada maddi hasar oluştuğu öğrenilirken, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
