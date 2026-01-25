Niksar'da Hayvansever Perşembe Yaylası'nda Donma Tehlikesi Atlattı
Olayın Detayları
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan hayvansever Sinan Özdemir, doğadaki hayvanlara yem bırakmak amacıyla Ordu'nun Perşembe Yaylası'na çıktı.
Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen Özdemir, aracını yolda bırakmak zorunda kaldı.
Şiddetli fırtına ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren Özdemir, büyük çaba sarf ederek güçlükle en yakın köye ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, Sinan Özdemir'in sağlık durumu iyi.
Özdemir'in, zorlu hava şartlarına rağmen yaban hayvanlarının aç kalmaması için yola çıktığı belirtildi.
