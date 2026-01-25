Niksar'da Hayvansever Perşembe Yaylası'nda Donma Tehlikesi Atlattı

Tokat'ın Niksar ilçesindeki hayvansever Sinan Özdemir, Perşembe Yaylası'nda yoğun tipi nedeniyle aracını bırakıp donma tehlikesi yaşadı; güçlükle köye ulaştı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:53
Olayın Detayları

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan hayvansever Sinan Özdemir, doğadaki hayvanlara yem bırakmak amacıyla Ordu'nun Perşembe Yaylası'na çıktı.

Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen Özdemir, aracını yolda bırakmak zorunda kaldı.

Şiddetli fırtına ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren Özdemir, büyük çaba sarf ederek güçlükle en yakın köye ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Sinan Özdemir'in sağlık durumu iyi.

Özdemir'in, zorlu hava şartlarına rağmen yaban hayvanlarının aç kalmaması için yola çıktığı belirtildi.

