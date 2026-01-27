Gazze'de Aşırı Soğuk: 12 Günlük Bebek Hayatını Kaybetti, Toplam Can Kaybı 71.662

Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'de aşırı soğuk nedeniyle 12 günlük bebek hayatını kaybetti; son 24 saatte 2 cenaze ve 9 yaralı hastanelere ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:04
Gazze'de Aşırı Soğuk: 12 Günlük Bebek Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanlığı verileri can kaybı ve yaralı sayısını güncelledi

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 2 cenazenin ulaştığını ve 9 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 71 bin 662'ye yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, aşırı soğuk nedeniyle bir 12 günlük bebeğin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte soğuk nedeniyle yaşamını yitiren bebek sayısı 11'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri İsrail askerlerinin anlaşmayı ihlal ederek sivilleri hedef almaya devam ettiğini aktardı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasından bu yana bildirilen verilerde, toplam can kaybının 488, enkaz altından çıkarılan cansız beden sayısının 714 ve yaralı sayısının 1.350 olduğu ifade edildi.

Bakanlık, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren ise toplam yaralı sayısının 171.428 olduğunu yineledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 2 cenazenin ulaşmasıyla İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 71 bin 662'ye yükseldiğini bildirdi. Ayrıca aşırı soğuk nedeniyle 12 günlük bir bebeğin de hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, soğuk nedeniyle ölen bebeklerin sayısının 11'e yükseldiği aktarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

