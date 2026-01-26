Gazze'de Son İsrailli Esir Ran Gvili'nin Cenazesi Bulundu

İsrail ordusu, Gazze'de 24 yaşındaki polis memuru Ran Gvili'nin cenazesinin bulunduğunu, kimlik tespitinin yapıldığını ve naaşın İsrail'e gönderildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 18:44
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 18:44
Gazze'de Son İsrailli Esir Ran Gvili'nin Cenazesi Bulundu

Gazze'de Son İsrailli Esir Ran Gvili'nin Cenazesi Bulundu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir olan 24 yaşındaki polis memuru Ran Gvili'nin cenazesine ulaştığını açıkladı.

Buluntu ve tespit

Ordu, Gvili'nin cenazesinin Gazze Şehri'nin doğusundaki bir mezarlıkta tespit edildiğini ve gerekli kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, cenazenin cenaze töreni için İsrail'e doğru yolda olduğu ve Gvili'nin ailesine bilgi verildiği ifade edildi.

Hamas ve rehine durumu

Gvili, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'e teslim edilemeyen son rehine olarak biliniyordu. Gvili'nin cenazesinin bulunmasının ardından Hamas, tüm sağ ve ölü olan rehineleri İsrail'e teslim etmiş oldu.

Netanyahu'nun açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gvili'nin cenazesinin geri getirilmesini "İsrail için olağanüstü bir başarı" olarak nitelendirerek, "Herkesi geri getireceğimize söz verdik. Ben söz verdim ve herkesi geri getirdik. Rani, İsrail’in kahramanıdır. İlk giren, son çıkan oydu. Geri döndü" dedi.

Mezar aramaları ve kimliklendirme

İsrail ordusu, Gvili'nin cenazesini bulabilmek için arama yapılan mezarlıktaki yaklaşık 250 mezarı açtı ve inceledi. Gvili'nin cenazesinin diş ve parmak izi yöntemleriyle teşhis edildiği bildirildi. Ordu, tüm naaşları yeniden mezarlara defnedeceğini açıkladı.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ SON İSRAİLLİ ESİR OLAN RAN GVİLİ'NİN CENAZESİNİN BULUNDUĞUNU...

İSRAİL ORDUSU, GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ SON İSRAİLLİ ESİR OLAN RAN GVİLİ'NİN CENAZESİNİN BULUNDUĞUNU AÇIKLADI.

