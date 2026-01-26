İzmir’de Sağanak ve Fırtına Hayatı Durma Noktasına Getirdi

İzmir’de akşam saatlerinde bastıran kuvvetli sağanak ve fırtına; Konak, Buca ve Karabağlar'da su baskınları, ağaç devrilmeleri ve trafik kilitlenmesine yol açtı.

İzmir’de akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış ve şiddetli fırtına kenti etkisi altına aldı. İş çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, devrilen ağaçlar ve su baskınları yaşamı felç etti.

Yoğun yağışın merkezi: Konak, Buca, Karabağlar

Gökyüzündeki hareketlilik kısa sürede şiddetli rüzgâr ve sağanağa dönüştü. Özellikle Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yağış yoğunlaştı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Buca’da sokaklar göle döndü

Altyapı sorunlarının kronikleştiği Buca ilçesinde caddeler kısa sürede suyla doldu. Yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekerken, rögarların taşması sonucu birçok sokakta göletler oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Trafik kilitlendi, araçlar otoparklarda mahsur kaldı

Yağışın iş çıkış saatine denk gelmesi İzmir trafiğini adeta kilitledi; ana arterlerde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Aksayan trafik ve su birikintileri nedeniyle birçok sürücü otomobilleriyle otoparklardan çıkış yapamayarak mahsur kaldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

